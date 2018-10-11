Інтенсивність вибухів боєприпасів на території 6-го арсеналу Міноборони біля Ічні значно зменшилась.

Станом на 8.30 11 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів на технічній території військового складу Міноборони в Ічнянському районі значно зменшилась, повідомляє ДСНС.

Загиблих і травмованих внаслідок НС не зафіксовано.

Пожежна авіація ДСНС забезпечила гасіння окремих осередків пожежі. Літаки Ан-32П здійснили 3 скиди (24 тони), з початку робіт здійснено 24 скиди води (192 тони).

Підрозділи ДСНС заправляють водою пожежні танки Міноборони.

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Піротехнічні підрозділи розпочали очищення 16-ти кілометрової зони, прилеглої до арсеналу.

Роботи проводилися в населених пунктах Ічня, Дружба, Августівка та Гмирянка.

Забезпечено реагування на 91 випадок виявлення населенням підозрілих предметів, вилучено 432 боєприпаси.

До рятувальних та інших невідкладних робіт залучено близько 1 тис. осіб і 212 од. техніки.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків НС та оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів поблизу Ічні сталися в ніч на 9 жовтня.

Вчора пожежу на військових складах біля Ічні вдалося ліквідувати.

Фото: Міноборони