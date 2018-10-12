Українська армія разом з іншими силовими підрозділами в ході маневрів відпрацювала реакцію на можливу висадку умовного ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, президент Петро Порошенко в рамках робочої поїздки до Запорізької і Донецької областей відвідав військовий полігон, де проінспектував хід комплексних тактичних навчань різнорідних військових сил з оборони ділянки морського узбережжя.

За словами президента, сьогодні у Запорізькій області військові відпрацювали навчання з оборони ділянки морського узбережжя “на 12 балів”.

Метою навчань є відпрацювання реакції української армії та флоту разом з іншими силовими підрозділами на можливу висадку умовного ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.

















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У прес-службі президента зауважили, що у навчаннях беруть участь підрозділи морської піхоти, берегової артилерії, армійська авіація, танкові підрозділи Військово-морських сил і Сухопутних військ.

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У навчаннях у тісній координації із ЗСУ діють підрозділи Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Всього в навчаннях беруть участь 600 військовослужбовців та 150 одиниць техніки.

До слова, у Генштабі заявили, що Україна побудує військову базу на Азовському морі.