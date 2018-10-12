В Украинской православной церкви Киевского патриархата считают, что Вселенский патриархат может предоставить Томос об автокефалии на Синоде во второй половине ноября.

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, комментируя решение Синода от 11 октября.

– Ближайшая дата, которая может быть, – это следующее заседание Синода Константинопольского патриархата, которое должно происходить во второй половине ноября. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее, – сказал он в эфире Громадського.

Читайте: Вхождение в поместную церковь не будет принудительным – Климкин

По его словам, пришло время переходить к следующему этапу, когда надо собирать собор для объединения поместных православных церквей в Украине.

– До сих пор не было возможности собрать собор, так как представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужно было заверение, – пояснил Зоря.

Он также сообщил, что на должность главы единой Украинской православной церкви УПЦ КП будет поддерживать кандидатуру патриарха Филарета, с которого снял анафему.

– Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу. После голосования, выборов, этот предстоятель должен получить от Константинопольского патриархата Томос – как физический документ, как грамоту. И этот этап мы завершим, – отметил архиепископ.

Пресс-секретарь УПЦ КП считает, что после получения Томоса процесс единения православия вокруг Единой поместной православной церкви должен завершиться на протяжении 5 лет.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине