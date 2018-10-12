В Українській православній церкві Київського патріархату вважають, що Вселенський патріархат може надати Томос про автокефалію на Синоді в другій половині листопада.

Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря, коментуючи рішення Синоду від 11 жовтня.

– Найближча дата, яка може бути, – це наступне засідання Синоду Константинопольського патріархату, яке має відбуватися у другій половині листопада. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб це сталося якомога швидше, – сказав він в ефірі Громадського.

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За його словами, прийшов час переходити до наступного етапу, коли треба збирати собор для об’єднання помісних православних церков в Україні.

– Досі не було можливості зібрати собор, оскільки представники УПЦ Московського патріархату не могли взяти в ньому участь: їм потрібно було запевнення, – пояснив Зоря.

Він також повідомив, що на посаду голови єдиної Української православної церкви УПЦ КП підтримуватиме кандидатуру патріарха Філарета, з якого зняв анафему.

– Але буде можливість висунути й інші кандидатури, хоча поки інших кандидатур не називалося, хто б міг скласти альтернативу. Після голосування, виборів, цей предстоятель повинен отримати від Константинопольського патріархату Томос – як фізичний документ, як грамоту. І цей етап ми завершимо, – зазначив архієпископ.

Прес-секретар УПЦ КП вважає, що після отримання Томосу процес єднання православ’я навколо Єдиної помісної православної церкви повинен завершитися протягом 5 років.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.