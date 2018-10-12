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Минировал поля: на Донбассе боевик сдался украинской полиции

Житель оккупированной Горловки, который полтора года служил в так называемой “ДНР”, сдался полиции Украины.

Житель оккупированной Горловки, который полтора года служил в так называемой “ДНР”, специально приехал на подконтрольную украинской власти территорию, чтобы сдаться правоохранительным органам, сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

– После нескольких месяцев обучения ему выдали автомат и экипировку. Позднее он был назначен на должность водителя взвода саперов. Мужчина полтора года служил водителем у террористов на передовых позициях. Его задачей было возить боевиков на российском транспорте для минирования окрестностей Горловки и зерновых полей, – говорится в сообщении.

По словам жителя Горловки, военные Уралы привезли из РФ. Саперы занимались минированием лесопосадок и зерновых полей.

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Мужчина решил сдаться украинским правоохранителям, чтобы начать новую жизнь.

– Согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом, – говорится в сообщении.

К слову, боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ при смене персонала на Донецкой фильтровальной станции.

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