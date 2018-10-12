Житель окупованої Горлівки, який півтора роки служив в так званій “ДНР”, здався поліції України.

Житель окупованій Горлівки, який півтора роки служив в так званій “ДНР”, спеціально приїхав на підконтрольну українській влади територію, щоб здатися правоохоронним органам, повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області.

– Після кількох місяців навчання йому видали автомат та екіпіровку. Пізніше він був призначений на посаду водія взводу саперів. Чоловік півтора року служив водієм у терористів на передових позиціях. Його завданням було возити бойовиків на російському транспорті для мінування околиць Горлівки і зернових полів, – йдеться у повідомленні.

За словами жителя Горлівки, військові Урали привезли з РФ. Сапери займалися мінуванням лісопосадок і зернових полів.

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Чоловік вирішив здатися українським правоохоронцям, щоб почати нове життя.

– Згідно з ч.6 ст.260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала в складі збройних формувань, добровільно вийшла з них і повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності. Чоловік скористався наданим державою шансом, – йдеться у повідомленні.

До слова, бойовики відкрили вогонь в бік патруля СММ ОБСЄ при зміні персоналу на Донецькій фільтрувальній станції.