Зенитную установку из России на Донбасс везли посреди ночи.
На оккупированной территории Донецкой области, недалеко от границы с Россией, была замечена колонна грузовиков с зенитной установкой.
Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.
В ОБСЕ добавили, что один из грузовиков перевозил зенитную установку.
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– Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе, – говорится в сообщении.111
Напомним, в оккупированном Крыму зафиксировали большую колонну военной техники РФ, которая двигалась в направлении Симферополя.