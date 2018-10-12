Зенитную установку из России на Донбасс везли посреди ночи.

На оккупированной территории Донецкой области, недалеко от границы с Россией, была замечена колонна грузовиков с зенитной установкой.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

В ОБСЕ добавили, что один из грузовиков перевозил зенитную установку.



На Донбассе зафиксировали колонну грузовиков РФ с зениткой / 2 фотографии

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– Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе, – говорится в сообщении.111

Напомним, в оккупированном Крыму зафиксировали большую колонну военной техники РФ, которая двигалась в направлении Симферополя.