Зенітну установку з Росії на Донбас везли посеред ночі.
На окупованій території Донецької області, недалеко від кордону з Росією, була помічена колона вантажівок із зенітною установкою.
Про це повідомляє прес-служба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Facebook.
Зазначається, що безпілотний літаючий апарат місії зафіксував колону вантажівок, які посеред ночі їхали по грунтовій дорозі, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.
В ОБСЄ додали, що одна з вантажівок перевозила зенітну установку.
На Донбасі зафіксували колону вантажівок РФ із зеніткою / 2 фотографии
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– Місія раніше вже фіксувала колони вантажівок з критими вантажними відсіками, які заїжджали в Україну і виїжджали з неї в цьому районі, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Криму зафіксували велику колону військової техніки РФ, яка рухалася в напрямку Сімферополя.
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