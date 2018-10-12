Міністр закордонних справ Павло Клімкін відповів на звинувачення УПЦ МП і запросив керівництво церкви якомога швидше включатися у переговори щодо входження до єдиної помісної Української православної церкви.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Клімкін повідомив, що у своїй статті він спирався на висновки документів, які оприлюднив Вселенський Патріархат.

– У своєму аналізі я приводив або тези Фанару, або прямі і єдино можливі висновки з них. Тож, називаючи мої роздуми безглуздими, в УПЦ МП звинувачують у недолугості історію. Для них, схоже, справжня історія дійсно є недолугою, – написав він.

Також він додав:

– Я розумію, що коли правда очі коле, то історія звучить досить неприємно і її хочеться заховати куди подалі або, ще краще, взагалі переписати. Але переконаний, що історію завжди краще визнавати, а не приховувати або фальсифікувати, тим більше, якщо мова йде про історію канонічну.

Клімкін заявив, що зараз “настав той момент, коли всі православні церкви України мають історичну можливість довести свою відданість ідеї української єдності та єдності українського православ’я”.

– Нехай УПЦ МП не зволікає і включається у переговори про входження до єдиної автокефальної помісної Української православної церкви (тільки раджу прислухатися до власного розуму і серця, а не до директив з Москви, тому що так діла не буде!), – написав він.

Також Клімкін відповів на звинувачення у свою сторону, що він “московський агент”:

– З чистою совістю повертаю його до УПЦ МП з пропозицією шукати таких агентів у власних рядах.

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