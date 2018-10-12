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ЦВК призначила вибори в ОТГ – дата

Вибори в нових об’єднаних територіальних громадах призначено на 23 грудня.

Центральна виборча комісія України сьогодні ухвалила рішення про призначення виборів у нових об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

– Центрвиборчком призначив дату виборів у нових об’єднаних громадах.

23 грудня тисячі українців зможуть обрати владу і почати нову сторінку розвитку своїх регіонів.

Я дякую новому складу ЦВК за оперативне рішення і розблокування виборчого процесу, – написав він у Facebook.

Читайте: Вибори 2019: Порошенко попередив ЦВК про втручання РФ

Нагадаємо, новою главою ЦВК стала Тетяна Сліпачук.

Фото: З відкритих джерел

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