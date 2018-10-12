Вибори в нових об’єднаних територіальних громадах призначено на 23 грудня.

Центральна виборча комісія України сьогодні ухвалила рішення про призначення виборів у нових об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

– Центрвиборчком призначив дату виборів у нових об’єднаних громадах.

23 грудня тисячі українців зможуть обрати владу і почати нову сторінку розвитку своїх регіонів.

Я дякую новому складу ЦВК за оперативне рішення і розблокування виборчого процесу, – написав він у Facebook.

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