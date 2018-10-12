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Вода з хробаками та погрози. Як використовують в’язнів у тюрмах “Л/ДНР”

Як використовують засуджених на окупованих територіях і в яких умовах вони там живуть? Інтерв’ю з тими, кого бойовики погодилися передати Україні.

29 в’язниць і майже 16 тисяч ув’язнених перейшли під контроль угруповань “Л/ДНР” після початку війни на Донбасі. За весь цей час лише 186 засуджених передали Україні.

Ув’язнені, яких перевели в Запорізьку область із 52-ї Єнакієвської колонії розповідають, що воду пити не можна, бо видно, як у ній плавають хробаки. Цукор і м’ясо ніколи не дають.

Деякий час тюрма знаходилася у сірій зоні, а на початку війни бойовики навіть забирали ув’язнених на фронт.

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Крім того, хоч адміністрація у колонії залишилася довоєнна, людей наче підмінили. Через війну почалися конфлікти навіть між ув’язненими.

Заради етапування на підконтрольну Україні територію їх змушують погоджуватися на співпрацю з російськими спецслужбами.

Зайшов із РФ якийсь дядько, представився ФСБшником, підсунув папірець, каже підписуй – співпраця з нами. Якщо ти її не підпишеш – ти не поїдеш в Україну.

– Усілякі відписки роблять просто, щоб не вивозити людей, тому що на це виділяються гроші. На це Росією виділяються гроші.

А якщо засуджених не буде, то і гроші не виділятимуть – ви ж самі це прекрасно розумієте, – розповідає довічно засуджений Олег Нечипуренко.

До слова, Держдеп США підтримав і назвав сміливим кроком продовження особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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