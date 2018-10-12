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Выборы 2019: что грозит за продажу голоса

Подкуп избирателей – наиболее распространенное нарушение на украинских выборах. Значит, на своем голосе действительно можно неплохо заработать? Чем это грозит?

В целом за выборы украинцы могут заработать на своем голосе, по подсчетам специалистов, от 200 до нескольких тысяч гривен в зависимости от региона. В обществе бытует мнение, что можно безнаказанно взять деньги даже у нескольких кандидатов, а проголосовать, как сам захочешь, но это не так.

– Уголовный кодекс так и подчеркивает: если ты деньги уже взял – ты несешь уголовную ответственность, независимо от того, проголосовал ты или скрыл свой голос от недобросовестного кандидата. Это неважно, – утверждает аналитик ГМ Опора Александр Клюжев.

Согласно действующему законодательству, избирателю за продажу голоса грозит до 2 лет тюрьмы, а организатору подкупа или кандидату – до 3 лет. И если последних задержать у полиции, как правило, не получается, то тех, кто брал деньги вполне.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

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К слову, Факты ICTV отобрали потенциальных кандидатов, которые примут участие в президентской гонке.

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