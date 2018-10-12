Підкуп виборців – найбільш поширене порушення на українських виборах. Виходить, на своєму голосі дійсно можна непогано заробити? Чим це загрожує?

У цілому за вибори українці можуть заробити на своєму голосі, за підрахунками фахівців, від 200 до кількох тисяч гривень в залежності від регіону. У суспільстві існує думка, що можна безкарно взяти гроші навіть у кількох кандидатів, а проголосувати, як сам забажаєш, але це не так.

– Кримінальний кодекс так і підкреслює: якщо ти гроші вже взяв – ти вже несеш кримінальну відповідальність, незалежно від того, проголосував ти чи приховав свій голос від недобросовісного кандидата. Це неважливо, – стверджує аналітик ГМ Опора Олександр Клюжев.

Згідно з діючим законодавством, виборцю за продаж голосу загрожує до 2 років ув’язнення, а організатору підкупу чи кандидату – до 3 років. І якщо останніх затримати у правоохоронців, як правило, не виходить, то прецеденти притягнення до відповідальності виборців за продаж голосу в Україні існують.

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