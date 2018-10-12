От взрывоопасных предметов очистили автодороги в пределах 16-ти километровой зоны от военного склада под Ичней.

Все автодороги до населенных пунктов в пределах 16-ти километровой зоны от военного склада под Ичней в Черниговской области отчистили от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома для людей преклонного возраста, учебно-производственного комплекса, 1 тыс. 669 домохозяйств, – говорится в сообщении.

На военных складах продолжаются единичные случаи взрывов слабой интенсивности. Продолжается ликвидация очагов тления.

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К слову, интенсивность взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Минобороны возле Ични значительно уменьшилась.