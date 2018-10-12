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Вибухи в Ічні: дороги біля міста розмінували

Від вибухонебезпечних предметів очистили автодороги в межах 16-ти кілометрової зони від військового складу під Ічнею.

Вибухи в Ічні

Всі автодороги до населених пунктів в межах 16-ти кілометрової зони від військового складу під Ічнею у Чернігівській області очистили від вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба ДСНС.

– Піротехнічними підрозділами ДСНС очищені від вибухонебезпечних предметів всі автодороги до населених пунктів у межах 16-кілометрової зони, 29 км трас ліній електропередач, 7 км трас газопроводів, територію 3 газорозподільних станцій, 3 шкіл, 3 дитячих садків, будинки для людей похилого віку, навчально-виробничого комплексу, 1 тис. 669 домогосподарств, – йдеться у повідомленні.

На військових складах тривають поодинокі випадки вибухів слабкої інтенсивності. Триває ліквідація осередків тління.

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До слова, інтенсивність вибухів боєприпасів на території 6-го арсеналу Міноборони біля Ічні значно зменшилася.

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