За прошедшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, 4 раза – из запрещенного вооружения. Один боец Объединенных сил получил легкое ранение.

12 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб ООС.

Противник вел прицельный огонь из ствольной 100-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Читайте: Вода с червями и угрозы. Как используют заключенных в тюрьмах “Л/ДНР”

Опорные пункты наших войск в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из 120-мм минометов, артиллерийских 100-мм пушек и вооружения боевых машин пехоты.

Огневому воздействию из 82-мм минометов подверглись защитники Троицкого и Светлодарска.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

К слову, на днях недалеко от границы с Россией на Донбассе заметили колонну грузовиков с зенитной установкой.

Фото: Минобороны