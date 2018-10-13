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Доба на Донбасі: 26 ворожих обстрілів, поранено бійця

Минулої доби бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, 4 рази – із забороненого озброєння. Один боєць Об’єднаних сил отримав легке поранення.

12 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Противник вів прицільний вогонь зі ствольної 100-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог обстрілював позицій Об’єднаних сил у районі населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка, Новозванівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Мар’їнка, Тарамчук, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

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Опорні пункти наших військ у районі Новолуганського окупанти обстрілювали зі 120-мм мінометів, артилерійських 100-мм гармат і озброєння бойових машин піхоти.

Вогневого впливу з 82-мм мінометів зазнали захисники Троїцького та Світлодарська.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав легке поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

До слова, днями неподалік від кордону з Росією на Донбасі помітили колону вантажівок із зенітною установкою.

Фото: Міноборони

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