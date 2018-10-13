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Взрывы под Ичней: на складах снова наблюдается детонация

Сегодня вечером на складах боеприпасов под Ичней наблюдались взрывы.

На территории шестого арсенала Министерства обороны возле города Ичня сегодня вечером зафиксировали 44 взрыва боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов, – говорится в сообщении.

За день самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС провели 31 сброс воды.

Читайте: Провалил проверку: начальника складов в Ичне уволили перед ЧП

К слову, от взрывоопасных предметов очистили автодороги в пределах 16-ти километровой зоны от военного склада под Ичней.

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