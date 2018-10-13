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Вибухи під Ічнею: на складах знову спостерігається детонація

Сьогодні ввечері на складах боєприпасів під Ічнею спостерігалися вибухи.

На території шостого арсеналу Міністерства оборони біля міста Ічня сьогодні ввечері зафіксували 44 вибухи боєприпасів, повідомляє прес-служба ДСНС.

– У період з 17 до 18 годин на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалася детонація боєприпасів до 44 вибухів, – йдеться у повідомленні.

За день літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8 ДСНС провели 31 скидання води.

Читайте: Провалив перевірку: начальника складів в Ічні звільнили перед ПП

До слова, від вибухонебезпечних предметів очистили автодороги у межах 16-ти кілометрової зони від військового складу під Ічнею.

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