PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ВСУ сбили вражеский беспилотник над Лисичанском/

ВСУ сбили вражеский беспилотник над Лисичанском

Экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский беспилотник Орлан-10 в районе Лисичанска на Донбассе.

В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА Орлан-10, сообщает штаб ООС.

Беспилотник Орлан-10, находящийся на вооружении ВС РФ, радиотехнические средства обнаружили 13 октября около 8 утра.

Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк.

Читайте: В Лисичанске часть ракеты упала возле школы

Дежурные силы противовоздушной обороны сразу были приведены в боевую готовность.

– Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло.

Меткой очередь. в 9.58 Орлан-10 российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское, – добавили в штабе.

image image image image image
ВСУ сбили вражеский беспилотник над Лисичанском / 5 фотографий

Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военный получил легкое ранение.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сутки на Донбассе: 26 вражеских обстрелов, ранен боец
Пригласи меня с войны: в Киеве устроили бал ко Дню защитника Украины
Стреляли из пушек и танков. Силами ООС уничтожен опорный пункт боевиков
Вода с червями и угрозы. Как используют заключенных в тюрьмах “Л/ДНР”
Порошенко підписує указ
Защита морей: Порошенко ввел в действие “секретное” решение СНБО
На Донбассе зафиксировали колонну грузовиков РФ с зениткой
Шматок ракети
В Лисичанске часть ракеты упала возле школы
Порошенко уравнял права женщин и мужчин в ВСУ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка