Экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский беспилотник Орлан-10 в районе Лисичанска на Донбассе.

В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА Орлан-10, сообщает штаб ООС.

Беспилотник Орлан-10, находящийся на вооружении ВС РФ, радиотехнические средства обнаружили 13 октября около 8 утра.

Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк.

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Дежурные силы противовоздушной обороны сразу были приведены в боевую готовность.

– Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло.

Меткой очередь. в 9.58 Орлан-10 российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское, – добавили в штабе.



Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook ВСУ сбили вражеский беспилотник над Лисичанском / 5 фотографий

Напомним, за минувшие сутки боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военный получил легкое ранение.