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ЗСУ збили ворожий безпілотник над Лисичанськом

Екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив російський безпілотник Орлан-10 в районі Лисичанська на Донбасі.

У районі Лисичанська екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив черговий російський БПЛА Орлан-10, повідомляє штаб ООС.

Беспілотник Орлан-10, що знаходиться на озброєнні ЗС РФ, радіотехнічні засоби виявили 13 жовтня близько 8 ранку.

Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ – Сєверодонецьк.

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Чергові сили протиповітряної оборони одразу були приведені в бойову готовність.

– Виявивши ціль візуально, екіпаж вертольота розпочав її переслідування. Російський безпілотник інтенсивно маневрував по висоті та часто змінював курс, але це його не врятувало.

Влучною чергою о 9.58 Орлан-10 російських окупаційних військ був збитий в районі населеного пункту Боровське, – додали у штабі.

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ЗСУ збили ворожий безпілотник над Лисичанськом / 5 фотографий

Нагадаємо, минулої доби бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав легке поранення.

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