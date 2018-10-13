Екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив російський безпілотник Орлан-10 в районі Лисичанська на Донбасі.
У районі Лисичанська екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив черговий російський БПЛА Орлан-10, повідомляє штаб ООС.
Беспілотник Орлан-10, що знаходиться на озброєнні ЗС РФ, радіотехнічні засоби виявили 13 жовтня близько 8 ранку.
Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ – Сєверодонецьк.
Читайте: У Лисичанську частина ракети впала біля школи
Чергові сили протиповітряної оборони одразу були приведені в бойову готовність.
– Виявивши ціль візуально, екіпаж вертольота розпочав її переслідування. Російський безпілотник інтенсивно маневрував по висоті та часто змінював курс, але це його не врятувало.
Влучною чергою о 9.58 Орлан-10 російських окупаційних військ був збитий в районі населеного пункту Боровське, – додали у штабі.
-
Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook
Фото: Операція об'єднаних сил/Facebook
Нагадаємо, минулої доби бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав легке поранення.