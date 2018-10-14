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Украина готовится к атаке России с Азовского моря – Порошенко

Украина даст отпор России в ответ на возможное наступления с морского направления на Азове.

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Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.

Читайте: Путин выделил Минобороны РФ участок Азовского моря в 45 км от Украины

– Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Порох надо держать наготове, – сказал он.

К слову, в Генштабе заявили, что Украина построит военную базу на Азовском море.

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