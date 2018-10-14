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Україна готується до атаки Росії з Азовського моря – Порошенко

Україна дасть відсіч Росії у відповідь на можливий наступ з морського напрямку на Азові.

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Про це президент України Петро Порошенко заявив на церемонії прийняття урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна у Києві.

– Ми готуємося до відбиття російської агресії з морського напрямку на Азові. Порох треба тримати напоготові, – сказав він.

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До слова, у Генштабі заявили, що Україна побудує військову базу на Азовському морі.

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