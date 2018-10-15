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Силы ООС уничтожили двух боевиков, есть раненые с обеих сторон

За сутки оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, 4 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Четверо военнослужащих ранены.

В зоне проведения операции Объединенных сил противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

В частности, боевики обстреляли Крымское, Золотое, Екатериновку, Луганское, Новолуганское, Авдеевку, Пески, Марьинку, Новотроицкое, Богдановку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

– Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, – говорится в сообщении.

По данным разведки, двух оккупантов уничтожили и четверых ранили.

С начала суток оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, Лебединского и Широкино – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, на днях экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский беспилотник Орлан-10 в районе Лисичанска на Донбассе.

Фото: Міноборони

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