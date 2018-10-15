За добу окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, 4 з них – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Чотирьох військовослужбовців поранено.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

Зокрема, бойовики обстріляли Кримське, Золоте, Катеринівку, Луганське, Новолуганське, Авдіївку, Піски, Мар’їнку, Новотроїцьке, Богданівку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

– Опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Новолуганського, Гнутового та Водяного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби окупанти тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки, Лебединського та Широкиного – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Нагадаємо, днями екіпаж вертольоту Мі-24 зі складу Об’єднаних силзбив російський безпілотник Орлан-10 в районі Лисичанська на Донбасі.

Фото: Міноборони