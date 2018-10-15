5 и 8 отдельные батальоны УДА отходят с передовой чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.

Соответствующее заявление народный депутат Украины и глава Украинской Добровольческой Армии (УДА) Дмитрий Ярош сделал во время выступления в Днепропетровской облгосадминистрации, сообщает Днепроград.

– 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока идет война мы будем участвовать в ней. Сегодня главная задача для УДА – это построение территориальных отрядов обороны, которые должны иметь четкий функционал, – отметил он.

Задача отрядов будет заключаться в подготовке движения сопротивления в каждой области. Территориальные подразделения должны объединить участников боевых действий.

УДА не только будет готовить отряды теробороны, но и помогать государственным структурам не допустить российского реванша в Украине.

Смотрите сюжет: Обострение на Донбассе: боевики направили оружие на мирных жителей

Напомним, как ВСУ отбили атаку российских оккупантов у Авдеевки.