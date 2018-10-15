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Ярош виводить добровольців з передової на Донбасі

5 та 8 окремі батальйони УДА відходять з передової аби розпочати підготовку загонів територіальної оборони по всій країні.

Дмитро Ярош

Відповідну заяву народний депутат України та глава Української Добровольчої Армії (УДА) Дмитро Ярош зробив під час промови у Дніпропетровській облдержадміністрації, повідомляє Дніпроград.

– 5 та 8 окремі батальйони Української Добровольчої Армії виходять з передової, але ми не виходим з війни. Поки триває війна ми будемо брати участь в ній. Сьогодні найголовніше завдання для УДА – це побудова територіальних загонів оборони, які мали б чіткий функціонал, – зазначив він.

Завдання загонів полягатиме у підготовці руху спротиву в кожній області. Територіальні підрозділи мають об’єднати учасників бойових дій.

УДА не тільки готуватиме загони тероборони, а і допомагатиме державним структурам не допустити російського реваншу в Україні.

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Нагадаємо, як ЗСУ відбили атаку російських окупантів біля Авдіївки.

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