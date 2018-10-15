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ВСУ отбили атаку российских оккупантов возле Авдеевки

Украинские военные успешно отбили атаку российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

– В 6 часов утра отмечены попытки противника вести активные штурмовые действия. В районе населенного пункта Авдеевка наши защитники успешно отразили атаку врага. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в ходе боя не допущено, – говорится в сообщении.

Так, две группы оккупантов, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня.

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Передвижение врага постоянно контролировалось.

Отмечается, что оккупанты отступили, но не все.

Кроме того, враг на поле боя оставил оружие – ручной пулемет РПК, который по номерному учету никогда не состоял в ВСУ.

Напомним, силы ООС уничтожили двух боевиков, есть раненые с обеих сторон.

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