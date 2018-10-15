Обострение на Донбассе: боевики направили оружие на мирных жителей

Враг не прекращает атаковать наши позиции. За сутки зафиксировано 23 обстрелы. Среди украинских воинов есть раненые. Российские наемники активно применяют тяжелые минометы.

Кроме военных подразделений, оккупанты цинично обстреливают мирные дома. Накануне несколько снарядов выпустили по поселку Чермалык. Лишь чудом, на этот раз обошлось без жертв.

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А в соседней Сартане вспоминали кровавые события 14 октября 2014, когда оккупанты ракетами из системы Град расстреляли людей, которые возвращались с похорон. Тогда погибли семь человек, еще 18 были ранены.

Ранее Факты ICTV писали, как в Украине прячутся призывники и штрафы.

Опубликовано Октябрь, 15 в 14:42



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