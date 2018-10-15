Факты / Видео / Украина / Обострение на Донбассе: боевики направили оружие на мирных жителей/

Обострение на Донбассе: боевики направили оружие на мирных жителей

Враг не прекращает атаковать наши позиции. За сутки зафиксировано 23 обстрелы. Среди украинских воинов есть раненые. Российские наемники активно применяют тяжелые минометы.

Кроме военных подразделений, оккупанты цинично обстреливают мирные дома. Накануне несколько снарядов выпустили по поселку Чермалык. Лишь чудом, на этот раз обошлось без жертв.

Смотрите: Роют окопы, укрепляют блиндажи – ситуация на Донбассе сейчас

А в соседней Сартане вспоминали кровавые события 14 октября 2014, когда оккупанты ракетами из системы Град расстреляли людей, которые возвращались с похорон. Тогда погибли семь человек, еще 18 были ранены.

Ранее Факты ICTV писали, как в Украине прячутся призывники и штрафы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отношения по военному уставу – история любви командира и волонтера на Передовой
Роют окопы, укрепляют блиндажи – ситуация на Донбассе сейчас
Ротация боевиков: враг забрасывает бойцов ООС гранатами
Зарплата 3 тыс. грн и постоянный страх – реалии жизни людей в “ЛДНР”
Невидимые бойцы фронта: кто такие разведчики и что делают на передовой
Окраина Горловки в огне: как боевики “выжигают” бойцов ООС
У врага паника: боевики боятся наступления бойцов ООС
На Донбасс едут учиться воевать российские срочники – бойцы ООС

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка