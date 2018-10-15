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ЗСУ відбили атаку російських окупантів біля Авдіївки

Українські військові успішно відбили атаку російських окупантів в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

– О 6 годині ранку відзначені спроби противника вести активні штурмові дії. У районі населеного пункту Авдіївка наші захисники успішно відбили атаку ворога. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в ході бою не допущено, – йдеться в повідомленні.

Так, дві групи окупантів, будучи повністю впевненими, що приховано висуваються до позицій українських військ, підійшли на дальність ефективного ведення вогню.

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Пересування ворога постійно контролювалося.

Відзначається, що окупанти відступили.

Крім того, ворог на полі бою залишив зброю – ручний кулемет РПК, який за номерним обліком ніколи не перебував у ЗСУ.

Нагадаємо, сили ООС знищили двох бойовиків, є поранені з обох боків.

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