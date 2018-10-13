От продуктов до тепловизоров: как волонтеры помогают украинским воинам

Украинские защитники четыре года подряд защищают государство на востоке – от российской агрессии. 2014-го украинских воинов собирали на войну как в средневековье – всем селом и родственниками складывались на шлемы и бронежилеты.

Тогда украинцы мобилизовались по всему миру. Начали собирать гуманитарную помощь во многих странах.

От качественных продуктов до тепловизоров – давали люди и возили волонтеры. Хотя в 2014-м бюджет должен был потратить на армию более 20 млрд. грн. но оказалось, эффективно тратить деньги чиновники тоже не умели.

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Волонтеры собирали деньги и всеми правдами везли современную технику на фронт. В частности снайперские винтовки и беспилотники. Сейчас волонтеры помогают индивидуально, когда привозят только эксклюзивное вооружение на необходимость конкретного подразделения.

Командиры говорят – ситуация в армии изменилась. За годы войны зарплата выросла до минимальных 8 тыс. Еще 10 доплата армейцев за пребывание на передовой. Нет нужды и в форме, продуктах и ​​медицинском обеспечении.

Армия окрепла и потому, что наши военные умеют воевать. Это и опыт реальных боев, и правильная подготовка в тылу. За годы войны через фронт прошло 6 волн мобилизации, а это более 200 тыс. мужчин. Поэтому войско имеет качественный кадровый резерв.

К слову, сутки на Донбассе: 26 вражеских обстрелов, ранен боец.

Опубликовано Октябрь, 13 в 15:30



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