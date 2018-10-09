В России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов после выхода из голодовки якобы поправился почти на 2 кг.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов якобы набрал почти 2 кг, передает Медиазона.

– Он сегодня поел. И завтрак, и каша, уже даже пообедал: бульончиком и курочкой, – заявил заместитель председателя ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, с 6 октября Сенцов якобы набрал 1,8 кг. Он также прокомментировал информацию о том, что украинский режиссер не прекращал голодовку.

Максименко сказал, что омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак не владеет информацией, поскольку в последнее время не был в колонии, где удерживается Сенцов.

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К слову, украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов стал одним из финалистов на получение премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова.