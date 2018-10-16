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Неизвестно, выживет ли Сенцов после выхода из голодовки – сестра

Политзаключенный Олег Сенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем, не известно, выживет ли он, заявила его сестра.

Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который закончил многодневную голодовку, тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего, отмечает его сестра Наталья Каплан, пишет Интерфакс-Украина.

– На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано, чтобы избежать принудительного кормления… Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы, – рассказала она на брифинге во вторник в Киеве.

Она добавила: – Выход из голодовки – достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег.

Сестра политзаключенного также с сожалением отметила, что последние письма Олега очень пессимистичны.

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– Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет… Может и верит, но уже не ждет этого… Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него, – рассказала Каплан.

Вместе с тем она выразила надежду на то, что его удастся освободить.

Как сообщалось, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.

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