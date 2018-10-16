PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / 5 сценаріїв, оповідання та роман: чим Сенцов займається у в’язниці/

5 сценаріїв, оповідання та роман: чим Сенцов займається у в’язниці

Український політв’язень Олег Сенцов за час перебування в російській колонії написав вже 5 сценаріїв, збірку оповідань та роман.

Олег Сенцов

Проте плоди своєї творчості Сенцов не відправляє з тюрми, повідомила на прес-конференції в Укрінформі його сестра Наталя Каплан.

– Він каже: моя творчість вийде разом зі мною. В своєму заповіті, щоправда, він вказав, хто повинен займатися його творчістю у разі його загибелі. Але цю людину я поки не буду називати. Це близька подруга Олега, – розповіла сестра Сенцова.

Читайте: Набрав 2 кг – в РФ фантазують про нереальні “досягнення” Сенцова

Але вона точно не знає, що він там пише.

– Я знаю, що один із сценаріїв, як Олег писав, – дитячий фільм для дорослих, про хлопчика, про його життя. І ще точно знаю, що Олег не пише про тюрму. Взагалі нічого в його творчості про тюрму немає! – наголосила Наталя.

Перед цим Каплан заявила, що Олег Сенцов вийшов з голодування з дуже підірваним здоров’ям, і невідомо, чи виживе він.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Невідомо, чи виживе Сенцов після виходу з голодування – сестра
Frankfurter Buchmesse: записки Сенцова прочитають на найбільшій виставці світу
Олег Сенцов
Набрав 2 кг – в РФ фантазують про нереальні “досягнення” Сенцова
Олег Сенцов
Премія ім. Сахарова: Сенцова внесено у шортлист фіналістів
Сенцов голодує – Київ перевіряє інформацію з Росії
Політв’язень Балух припиняє голодування
Олег Сенцов
Шанси 50 на 50 – адвокат про вихід Сенцова з голодування
Сенцов вже переміг Путіна. Чи відпустить Кремль українських бранців
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка