Український політв’язень Олег Сенцов за час перебування в російській колонії написав вже 5 сценаріїв, збірку оповідань та роман.

Проте плоди своєї творчості Сенцов не відправляє з тюрми, повідомила на прес-конференції в Укрінформі його сестра Наталя Каплан.

– Він каже: моя творчість вийде разом зі мною. В своєму заповіті, щоправда, він вказав, хто повинен займатися його творчістю у разі його загибелі. Але цю людину я поки не буду називати. Це близька подруга Олега, – розповіла сестра Сенцова.

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Але вона точно не знає, що він там пише.

– Я знаю, що один із сценаріїв, як Олег писав, – дитячий фільм для дорослих, про хлопчика, про його життя. І ще точно знаю, що Олег не пише про тюрму. Взагалі нічого в його творчості про тюрму немає! – наголосила Наталя.

Перед цим Каплан заявила, що Олег Сенцов вийшов з голодування з дуже підірваним здоров’ям, і невідомо, чи виживе він.

Фото: УНІАН