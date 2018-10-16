Політв’язень Олег Сенцов вийшов з голодування з дуже підірваним здоров’ям, невідомо, чи виживе він, заявила його сестра.

Стан здоров’я українського політв’язня в РФ Олега Сенцова, який закінчив багатоденне голодування, важке, у нього немає оптимізму з приводу свого майбутнього, відзначає його сестра Наталя Каплан, пише Інтерфакс-Україна.

– На даний момент він закінчив голодування. Це було зроблено, щоб уникнути примусового годування … Він вийшов (з голодування) з дуже підірваним здоров’ям, у нього досить серйозно постраждали майже усі внутрішні органи, – розповіла вона на брифінгу у вівторок в Києві.

Вона додала: – Вихід з голодування – досить серйозна процедура, зараз ніхто не може сказати, чи виживе Олег.

Сестра політв’язня також із жалем відзначила, що останні листи Олега дуже песимістичні.

Читайте: Набрав 2 кг – в РФ фантазують про нереальні “досягнення” Сенцова

– Він написав заповіт, він просить не кидати дітей, він не вірить, що він вийде… Може і вірить, але вже не чекає на це… Він готується до того, щоб його творчість, його діти могли далі жити без нього, – розповіла Каплан.

Разом з тим вона висловила надію на те, що його вдасться звільнити.

Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через погрози початку його примусового годування.