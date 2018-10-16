Росія перекидає 2 кораблі з так званого проекту Светляк з Каспійського моря до Азовського.

Росія перекидає кораблі ПСКР-920 Сиктивкар та ПСКР-921 Кизляр проекту 10410 Светляк з Каспійського моря до Азовського, повідомляє Український мілітарний портал.

– 10 жовтня ПСКР-921 Кизляр був помічений у Чебоксарському водосховищі неподалік Нижнього Новгороду за переходом з Архангельську до міста Біломорськ. На наступний день – 11 жовтня за цим же маршрутом почав здійснювати перехід ПСКР-920 Сиктивкар, – йдеться у повідомленні.

Очікується, що кораблі прибудуть до Азовського моря після 20 жовтня. Вони були побудовані на заводі Алмаз у Санкт-Петербурзі.

Проектом Светляк називають серію радянських і російських прикордонних сторожових кораблів.

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На озброєнні корабля Сиктивкар знаходяться:

76 мм артилерійська установка АК-176М

30 мм артилерійська установка АК-630М

дві пускові установки для ПЗРК Игла

2 бомбоскидачі (12 ГБ ББ-1)

2х7 55 мм гранатомети МРГ-1 Огонек.

Корабль Кизляр має на озброєнні:

дві 30 мм артилерійські установки АК-630М

дві пускові установки для ПЗРК Игла

2 бомбоскидачі (12 ГБ ББ-1)

2х7 55 мм гранатомети МРГ-1 Огонек.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що Україна дасть відсіч Росії у відповідь на можливий наступ з морського напрямку на Азові.