В течение недели в Украине обсуждают событие, которое произошло в воскресенье, 23 сентября, – два украинских судна Донбасс и Корец, прошли Черным морем через Керченский пролив. А 24 сентября вечером вошли в Мариуполь.

О том, насколько это событие важно для Украины, и какая в целом ситуация в Азовском море Фактам ICTV рассказал координатор Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Поисково-спасательное судно Донбасс и морской буксир Корец отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянске для того, чтобы сформировать новую военно-морскую базу украинского флота на Азовском море.

Есть решение от СНБО и распоряжения до конца года сформировать эту базу. Ранее об этом речь не шла, но с началом азовского кризиса Александр Турчинов заявил, что часть кораблей ВМС ВСУ надо переместить на Азов. В ВМС начали думать, каким образом это сделать. Крупные корабли по суше не перевезешь, им надо идти морем. Тогда появилась идея отправить Донбасс, который будет выполнять функции плавучего штаба, плавучей казармы, – рассказал Тарас Чмут.

Поисково-спасательные функции Донбасс не выполнял никогда. Но, всю жизнь в Украине он использовался как плавказарм и плавштаб. Будучи кораблем управления ранее в Севастополе, в море он не ходил, стоял в Севастопольской бухте и на нем базировался штаб, на нем жили офицеры, командиры. В Одессе на нем также жили украинские военные. Зимой судно планировалось к списанию из-за неудовлетворительного технического состояния. Однако, ему нашли новое применение.

Поскольку в соответствии с соглашением 2003 года Азовское море – это внутреннее море двух государств, гражданские и военные суда Украины и России могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты. Однако, русские и Крым считают “своим”, и соответственно, Азовское море тоже. Например, не так давно они задержали в Азовском море украинских рыбаков, заявив, что те нарушили их границу, которую они сами себе придумали.

Во время прохода украинских кораблей из Черного в Азовское море, российские корабли пытались сопровождать их.

Русские взяли на себя сопроводительную роль, когда мы приблизились к Крыму. Они хотели показать свою силу и контролируемость ситуации. Эти демонстративные действия не несли нагрузки или угрозы. Они же не топили бы наши корабли. Всему есть своя цена и последовательность действий. Россия – не глупая страна, она просто так ничего не делает. Медийно они распространили информацию, что мы проплатили проход. Но такого не было и не могло быть потому, что это автоматически означало бы признание российской принадлежности Крыма, – рассказал Чмут.

По словам координатора Украинского милитарного центра, все возможные варианты действий со стороны Российской Федерации были просчитаны и на украинском кораблях все было четко спланировано. К тому же, ВМС переоснащены сегодня американским средствами связи. И русские не могли осуществлять прослушивание.

Мы же не спрашивали у россиян разрешения, чтобы идти. Непонятно было, будут ли они блокировать, или нет, или попытаются спровоцировать как-то. Например, буксирами попробовать вытолкнуть нас из Керченского пролива, или попытаться захватить наши суда, мотивируя тем, что мы зашли в их территориальные воды, 12-мильную зону, и нарушили их морскую границу. Со стороны ВМС были осуществлены соответствующие действия, чтобы предотвратить такие сценарии, предостеречь и не допустить. Все варианты просчитывались. Определялось что делать, кому делать и как реагировать. На Корце даже шел полковник юстиции Южного региона Украины, который специализируется на международном морском праве и должен был, в случае недопуска наших судов в Азов, зафиксировать эти действия для дальнейших судебных исков. Были подразделения, которые готовы были действовать в случае атаки, – рассказал Тарас Чмут.

В начале сентября в Бердянске автотрейлером были доставлены два малых бронированных артиллерийских катера Лубны и Кременчуг, которые уже спущены на воду и заступили на дежурство в море. Именно они и сопровождали Донбасс и Корец на пути после прохождения Керченского пролива.

Опасность нашей границы, конечно есть, и Россия постоянно нарушает эту границу и приближается к береговой линии. Создание базы обострит ситуацию, но если бояться возможного обострения, то тогда не стоит и на суше воевать. Мы отстаиваем свою землю и свое море. Остальное – вторично, – пояснил Чмут.

В целом, по его словам, ситуация в Азовском море напряженная. Он говорит, что активизация действий со стороны там России возможна, но для этого должна быть конкретная цель.

Если цель – захватить Мариуполь, чтобы дойти до Крыма, то именно захват Мариуполя стратегически ничего не несет. И оно силами “ДНР” невозможно в принципе. А вмешательство России, тем более военными силами с моря – никак не оправдать шахтерами, которые откопали танки в шахтах, – говорит Чмут.

Дарья Бурая

фото: Український мілітарний центр