В Киеве возобновили работу котельные, не работавшие из-за отсутствия газа. Сейчас идет ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды.

– Сейчас в работе аварийных бригад Киевтеплоэнерго более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может быть временно отсутствовать горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены, – пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работе на улице Кирилловской, 105, которого цитирует пресс-служба мэрии.

По его словам, на Кирилловской поврежденен участок теплосети диаметром 300 мм.

– Больше всего повреждений имеем в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому при запуске горячей воды возникли дополнительные повреждения. Киевтеплоэнерго сейчас их ликвидирует и выйдет на плановые и стабильные поставки услуг, – отметил чиновник.

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Напомним, 16 октября в Киеве начались поставки горячей воды в более чем 3 тыс. домов, где ее не было несколько месяцев.

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