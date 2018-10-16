В Киеве начались поставки горячей воды в более чем 3 тыс. домов, где ее не было несколько месяцев.

Горячая вода возвращается в дома киевлян, заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении на Facebook.

– Киев наконец-то получает газ и начал поставки горячей воды в более чем 3 тыс. Домов, где ее не было несколько месяцев. Отопительный сезон в столице начнется вовремя, – сказал он.

По его словам, горячая вода уже подается жителям Троещины, Лесного массива, а с сегодняшнего дня – на Оболонь и Подол.

– Также мы начинаем технологический процесс запуска системы отопления. Планово нам нужно не менее 10 дней, чтобы подать тепло во все дома и учреждения столицы, – отметил мэр.

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Напомним, 9 октября Нафтогаз подписал с Киевтеплоэнергомировое соглашение по долгам Киевэнерго. Хозяйственный суд Киева это соглашение утвердил.

Ранее сообщалось, что договоры с Киевтеплоэнерго на поставку газа будут подписаны после заседания суда.

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