Горячую воду в Киеве включат вместе с отоплением. А отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составит +8 С.

Об этом заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

По его словам, столичная власть не видит смысла в том, чтобы разделять услугу горячего водоснабжения и отопления.

– Основной проблемой в процессе подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период была и сегодня остается еще не до конца решенная проблема с газоснабжением, в связи с чем большинство киевлян, к сожалению, довольно длительное время не получают услуги горячего водоснабжения, также отсутствие газоснабжения значительно усложнило процесс подготовки теплоэнергетического комплекса к зиме, – сказал Науменко.

Он также отметил, что горячую воду люди в Киеве не получали из-за проблемы с газоснабжением.

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Долгое время велись сложные переговоры, вопрос был вынесен на правительственный уровень и в ходе этих переговоров долговые обязательства ПАО Киевэнерго перед НАК Нафтогаз Украины были разложены на три части: штрафные санкции и пени, компенсация разницы в тарифах, которую государство задолжало ПАО Киевэнерго и соответственно должна выплатить НАК Нафтогаз, и собственно задолженность потребителей за потребленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Науменко добавил, что для обеспечения подписания договора на поставку природного газа между НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго необходимо было сделать определенные последовательные шаги, только выполнение одного пункта позволяло начать другой.

– Финальным этапом является необходимость утверждения Хозяйственным судом Киева мирового соглашения между НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго, рабочий вариант которого уже разработан и подписан сторонами. После получения решения суда могут быть подписаны договоры на поставку газа, и соответственно будет восстановлена работа объектов теплогенерации. Таким образом, отопительный сезон мы планируем начать вовремя, – сказал он.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что делать, если у вас задерживают подключения воды.

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