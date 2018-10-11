PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Когда в Киеве включат горячую воду и дадут отопление – ответ КГГА/

Когда в Киеве включат горячую воду и дадут отопление – ответ КГГА

Горячую воду в Киеве включат вместе с отоплением. А отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составит +8 С.

горячая вода в киеве

Об этом заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

По его словам, столичная власть не видит смысла в том, чтобы разделять услугу горячего водоснабжения и отопления.

– Основной проблемой в процессе подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период была и сегодня остается еще не до конца решенная проблема с газоснабжением, в связи с чем большинство киевлян, к сожалению, довольно длительное время не получают услуги горячего водоснабжения, также отсутствие газоснабжения значительно усложнило процесс подготовки теплоэнергетического комплекса к зиме, – сказал Науменко.

Он также отметил, что горячую воду люди в Киеве не получали из-за проблемы с газоснабжением.

Читайте: Тепловые сети изношены на 70%: когда в киевских домах появится горячая вода и отопление

Долгое время велись сложные переговоры, вопрос был вынесен на правительственный уровень и в ходе этих переговоров долговые обязательства ПАО Киевэнерго перед НАК Нафтогаз Украины были разложены на три части: штрафные санкции и пени, компенсация разницы в тарифах, которую государство задолжало ПАО Киевэнерго и соответственно должна выплатить НАК Нафтогаз, и собственно задолженность потребителей за потребленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Науменко добавил, что для обеспечения подписания договора на поставку природного газа между НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго необходимо было сделать определенные последовательные шаги, только выполнение одного пункта позволяло начать другой.

– Финальным этапом является необходимость утверждения Хозяйственным судом Киева мирового соглашения между НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго, рабочий вариант которого уже разработан и подписан сторонами. После получения решения суда могут быть подписаны договоры на поставку газа, и соответственно будет восстановлена работа объектов теплогенерации. Таким образом, отопительный сезон мы планируем начать вовремя, – сказал он.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что делать, если у вас задерживают подключения воды.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве турфирма с хорошей репутацией оказалась аферистом
Подільський міст
Подольский мост заработает через 2 года: на какой стадии строительство
Ударил ножом в бедро: в Киеве мужчина, защищаясь, убил знакомого
Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна
Пуля пробила окно. Неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна
В Киеве пьяный водитель притворился пассажиром и изобразил приступ эпилепсии
Кличко открыл парк, на месте которого ранее были заросли
Кличко
Кличко: Мы выделим необходимые средства из бюджета, чтобы поддержать учителей и своевременно выплатить зарплаты
Горячей воде быть! Киевтеплоэнерго и Нафтогаз ударили по рукам
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка