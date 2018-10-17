PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Гаряча вода у Києві: відновили роботу всі котельні/

Гаряча вода у Києві: відновили роботу всі котельні

У Києві відновили роботу котельні, які не працювали через відсутність газу. Зараз триває ліквідація пошкоджень тепломереж, що сталися під час запуску гарячої води.

– Наразі в роботі аварійних бригад Київтеплоенерго понад 120 пошкоджень мереж, тому в деяких будинках може бути тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, допоки ремонтні роботи не будуть завершені, – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час інспекції ремонтних роботі на вулиці Кирилівській, 105, якого цитує прес-служба мерії.

За його словами, на Кирилівській пошкоджена ділянка тепломережі діаметром 300 мм.

– Найбільше пошкоджень маємо у Подільському та Оболонському районах. Нагадаю, тривалий час частина тепломереж перебувала без теплоносія, що сприяло підвищеній корозії. Тому під час запуску гарячої води виникли додаткові пошкодження. Київтеплоенерго зараз їх ліквідує і вийде на планове і стабільне постачання послуг, – наголосив чиновник.

Читайте: Коли в Києві включать гарячу воду і дадуть опалення – відповідь КМДА

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві почалося постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка