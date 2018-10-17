У Києві відновили роботу котельні, які не працювали через відсутність газу. Зараз триває ліквідація пошкоджень тепломереж, що сталися під час запуску гарячої води.

– Наразі в роботі аварійних бригад Київтеплоенерго понад 120 пошкоджень мереж, тому в деяких будинках може бути тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, допоки ремонтні роботи не будуть завершені, – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час інспекції ремонтних роботі на вулиці Кирилівській, 105, якого цитує прес-служба мерії.

За його словами, на Кирилівській пошкоджена ділянка тепломережі діаметром 300 мм.

– Найбільше пошкоджень маємо у Подільському та Оболонському районах. Нагадаю, тривалий час частина тепломереж перебувала без теплоносія, що сприяло підвищеній корозії. Тому під час запуску гарячої води виникли додаткові пошкодження. Київтеплоенерго зараз їх ліквідує і вийде на планове і стабільне постачання послуг, – наголосив чиновник.

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Нагадаємо, 16 жовтня у Києві почалося постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців.

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