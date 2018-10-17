В центре Киева проходит всеукраинская акция протеста профсоюзов, среди требований которых – установление минимальной заработной платы на уровне не ниже 7,7 тыс. грн.

По состоянию на 10.20 на Майдане Независимости собралось несколько тысяч активистов. Затем митингующие двинулись по улице Крещатик и к зданию Кабинета министров. У Дома правительства пройдет большой митинг, на котором и будут оглашены требования профсоюзов, пишет Интерфакс-Украина.

В руках активисты держат флаги профсоюзных организаций и плакаты со своими требованиями. Фото: 112.ua.

Главными требованиями, которые будут выдвинуты к Верховной Раде, правительству и работодателям, являются: обеспечение приоритетности развития отечественного производства для создания рабочих мест; установление с 1 января 2019 года размера минимальной зарплаты на уровне не менее 7 тыс. 700 грн, минимальной пенсии – 2 тыс. 840 грн и прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 5 тыс. 167 грн; расходы на образование в размере 7% ВВП и на здравоохранение – 5% ВВП в государственном бюджете на 2019 год; неотложно вернуть долги по заработным платам более чем 100 тыс. работникам; остановить рейдерство имущества профсоюзов и наступление на их права.

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Кроме того, у профсоюзов есть множество отраслевых требований.

Акция проходит мирно. Движение в центре Киева осложнено.

К слову, несколько дней назад на дорогах Украины прошла акция протеста против повышения цен на топливо.