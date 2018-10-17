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Мінімалку в 7,7 тис. грн: акція профспілок зупинила центр Києва (КАРТА)

У центрі Києва проходить всеукраїнська акція протесту профспілок, серед вимог яких – встановлення мінімальної заробітної плати на рівні не нижче 7,7 тис. грн.

Станом на 10.20 на Майдані Незалежності зібралося кілька тисяч активістів. Потім учасники мітингу рушили по вулиці Хрещатик і до будівлі Кабінету міністрів. Біля Будинку уряду пройде великий мітинг, на якому і буде оголошено вимоги профспілок, пише Інтерфакс-Україна.

У руках активісти тримають прапори профспілкових організацій і плакати зі своїми вимогами. Фото: 112.ua.

Головними вимогами, які будуть висунуті до Верховної Ради, уряду і роботодавців, є: забезпечення пріоритетності розвитку вітчизняного виробництва для створення робочих місць; встановлення з 1 січня 2019 року розміру мінімальної зарплати на рівні не менше 7 тис. 700 грн, мінімальної пенсії – 2 тис. 840 грн і прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 5 тис. 167 грн; витрати на освіту в розмірі 7% ВВП і на охорону здоров’я – 5% ВВП в державному бюджеті на 2019 рік; невідкладно повернути борги із заробітної плати більш ніж 100 тис. працівникам; зупинити рейдерство майна профспілок і наступ на їхні права.

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Крім того, у профспілок є безліч галузевих вимог.

Акція проходить мирно. Рух у центрі Києва ускладнено.

До слова, декілька днів тому на дорогах України пройшла акція протесту проти підвищення цін на пальне.

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