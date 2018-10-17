Обесценивания гривны ожидают 90,3% топ-менеджеров Украины.

В течение ближайших 12 месяцев обменный курс доллара США в Украине составит 29,60 грн.

Такой прогноз топ-менеджеров украинских компаний, которых в третьем квартале опросил Нацбанк. Обесценивание гривни ожидают 90,3% респондентов.

Предыдущие прогнозы были такими: второй квартал – 28,63 грн, первый квартал – 29,53 грн.

Бизнес надеется на снижение инфляции – до 8,9% (предыдущий прогноз – 9,6%), экономический рост в Украине. Также топ-менеджеры улучшили ожидания по развитию своих предприятий.

Бизнес же не изменил по сравнению с предыдущим опросом свои ожидания относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время. Предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, традиционно предпочитают гривны. Наиболее сдерживающим фактором для привлечения предприятиями кредитов остаются высокие ставки по кредитам (69,1% респондентов).

Основными факторами, сдерживающими развитие предприятий, остаются слишком высокие цены на энергоносители, а также сырье и материалы.

По мнению опрошенных представителей предприятий, в следующие 12 месяцев на динамику цен будут влиять доходы населения и цены на мировых рынках.

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Нацбанк провел опрос от 3 августа по 4 сентября 2018 среди 682 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам, количеству работников.

К слову, ранее Нацбанк дал прогноз курса доллара до весны 2019 года.