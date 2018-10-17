16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.
Об этом сообщает телерадиоканал Лтава на своей странице в Facebook.
Трагедия случилась около 22.00.
– 16 октября около 22.00 погиб боец из Лубен Андрей Бойко. Сегодня эту информацию подтвердил заместитель областного военного комиссара Эдуард Бородай, – говорится в сообщении.
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Андрей Бойко начал службу в ВСУ в феврале 2017 года.
Напомним, с 2014 года во время боевых действий на Донбассе погибло 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.
Фото: pravda.com.ua.
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