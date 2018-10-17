PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На Донбасе застрелен снайпером 20-летний боец ООС/

На Донбасе застрелен снайпером 20-летний боец ООС

16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

убит военный

Об этом сообщает телерадиоканал Лтава на своей странице в Facebook.

Трагедия случилась около 22.00.

– 16 октября около 22.00 погиб боец из Лубен Андрей Бойко. Сегодня эту информацию подтвердил заместитель областного военного комиссара Эдуард Бородай, – говорится в сообщении.

Читайте: Авария водопровода на Донбассе: без воды более 42 тыс. человек

Андрей Бойко начал службу в ВСУ в феврале 2017 года.

Напомним, с 2014 года во время боевых действий на Донбассе погибло 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.

Фото: pravda.com.ua.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кировоградщине поймали экс-боевика батальона “Восток”
ООС: бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців загинули
Руслан Демченко
Кучму в Минске заменит дипломат Демченко
Обострение на Донбассе: один боец погиб, трое ранены
Дмитро Ярош
Ярош выводит добровольцев с передовой на Донбассе
ВСУ отбили атаку российских оккупантов возле Авдеевки
Силы ООС уничтожили двух боевиков, есть раненые с обеих сторон
ОБСЕ зафиксировала у границы с Россией колонну военной техники
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка