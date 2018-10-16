С 2014 года в ходе боевых действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак в своем обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины, сообщает Украинская правда.

– Низкий поклон двадцати семи Героям Службы, отдавших свою жизнь за государственность и свободу украинского народа, – говорится в обращении.

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Также Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

– За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами, – сообщил он.

Ранее Факты ICTV писали, что Юлию Прасолову приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе в 2017 году.

Фото: СБУ