PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС/

На Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС

16 жовтня на Донбасі від кулі снайпера загинув 20-річний боєць Андрій Бойко. Військовий служив у першій окремій танковій бригаді у Донецькій області.

убит военный

Про це повідомляє телерадіоканал Лтава на своїй сторінці у Facebook.

Трагедія трапилася близько 22.00.

– 16 жовтня близько 22.00 загинув боєць з Лубен Андрій Бойко. Сьогодні цю інформацію підтвердив заступник обласного військового комісара Едуард Бородай, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Аварія водогону на Донбасі: без води понад 42 тис. людей

Андрій Бойко почав службу у ЗСУ в лютому 2017 року.

Нагадаємо, від 2014 року під час бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.

Фото: pravda.com.ua.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ООС: бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців загинули
Руслан Демченко
Кучму в Мінську замінить дипломат Демченко
Загострення на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено
Дмитро Ярош
Ярош виводить добровольців з передової на Донбасі
ЗСУ відбили атаку російських окупантів біля Авдіївки
Сили ООС знищили двох бойовиків, є поранені з обох боків
ОБСЄ зафіксувала біля кордону з Росією колону військової техніки
Бойовики відкрили вогонь з гранатометів та кулеметів. Поранений військовий
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка