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Авария водопровода на Донбассе: без воды более 42 тыс. человек

На Донбассе без централизованного водоснабжения остались более 42 тыс. человек.

Вода

Из-за порыва водопровода Горловка-Торецкое диаметром 900 мм, который произошел в районе Горловки (в так называемой серой зоне), без воды остались города Торецк и Железное, а также поселки Северное и Южное, сообщает управление ГСЧС в Донецкой области.

– По состоянию на 13.00 16 октября без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек, – говорится в сообщении.

Место порыва и ремонт водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП Компания Вода Донбасса, а пока обещают подвозить воду автомобилями.

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Кстати, сегодня в Киеве начались поставки горячей воды в более чем 3 тыс. домов, где ее не было несколько месяцев.

Фото: Dreamstime

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