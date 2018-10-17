Весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя собираются взять под охрану.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя возьмет под охрану Региональное управление морской охраны, передает пресс-служба ГПСУ.

По его словам, для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента.

– До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами, – сказал Цигикал.

Кроме того, были созданы подразделения оперативного реагирования ДОЗОР, в том числе и морские. Для усиления авиационной составляющей для пограничной службы планируют закупить 24 современных легких патрульных вертолета французской компании Airbus.

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