PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / От Измаила до Мариуполя: морскую границу Украины возьмут под охрану/

От Измаила до Мариуполя: морскую границу Украины возьмут под охрану

Весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя собираются взять под охрану.

Військовий корабель

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя возьмет под охрану Региональное управление морской охраны, передает пресс-служба ГПСУ.

По его словам, для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента.

– До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану весь морской рубеж от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами, – сказал Цигикал.

Кроме того, были созданы подразделения оперативного реагирования ДОЗОР, в том числе и морские. Для усиления авиационной составляющей для пограничной службы планируют закупить 24 современных легких патрульных вертолета французской компании Airbus.

Читайте: Украина готовится к атаке России с Азовского моря – Порошенко

К слову, Россия перебрасывает 2 корабля из так называемого проекта Светляк из Каспийского моря в Азовское.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Для въезда в Украину россиянам могут понадобиться биометрические визы
Дитина
В Украине ввели запрет на популярное лекарство для детей
Економіка
Украина поднялась в рейтинге экономических свобод
Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем
Павло Клімкін
Украина вышлет консула Венгрии, если его не отзовут – Климкин
граница с рф
Польша строит пограничную заставу на границе с Россией
РФ США прапори
РФ работает против интересов США в Украине и Сирии – Помпео
Кордон з Польщею
Парализует границу с Украиной – польские пограничники готовят новую забастовку
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка