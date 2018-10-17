PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Від Ізмаїла до Маріуполя: морський кордон України візьмуть під охорону/

Від Ізмаїла до Маріуполя: морський кордон України візьмуть під охорону

Весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя збираються взяти під охорону.

Військовий корабель

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя візьме під охорону Регіональне управління морської охорони, передає прес-служба ДПСУ.

За його словами, для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується морська компонента.

– До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катерний склад поповнюємо новими катерами, – сказав Цигикал.

Крім того, були створені підрозділи оперативного реагування ДОЗОР, в тому числі і морські. Для посилення авіаційної складової для прикордонної служби планують закупити 24 сучасних легких патрульних вертольоти французької компанії Airbus.

Читайте: Україна готується до атаки Росії з Азовського моря – Порошенко

До слова, Росія перекидає 2 кораблі з так званого проекту Светляк з Каспійського моря в Азовське.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Для в’їзду в Україну росіянам можуть знадобитися біометричні візи
Дитина
В Україні ввели заборону на популярні ліки для дітей
Економіка
Україна піднялася у рейтингу економічних свобод
Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм
Павло Клімкін
Україна вишле консула Угорщини, якщо його не відкличуть – Клімкін
граница с рф
Польща будує прикордонну заставу на кордоні з Росією
РФ США прапори
РФ працює проти інтересів США в Україні та Сирії – Помпео
Кордон з Польщею
Паралізує кордон з Україною – польські прикордонники готують новий страйк
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка