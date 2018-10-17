Весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя збираються взяти під охорону.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя візьме під охорону Регіональне управління морської охорони, передає прес-служба ДПСУ.

За його словами, для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується морська компонента.

– До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катерний склад поповнюємо новими катерами, – сказав Цигикал.

Крім того, були створені підрозділи оперативного реагування ДОЗОР, в тому числі і морські. Для посилення авіаційної складової для прикордонної служби планують закупити 24 сучасних легких патрульних вертольоти французької компанії Airbus.

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